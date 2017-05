Hommage an Wales

Mai 27, 2017

Vielleicht hat sich der eine oder andere gewundert, dass es zwei Tage lang keinen Beitrag auf ScienceFiles gab.

Hier ist die Erklärung: We’ve been out and about!

WALES (Robert Lust)

There’s a magical aura ‚ bout Wales

Found in so many Arthurian tales

Its blue seas are alive

Like a busy bee hive

It’s where Ahab went looking for whales.

Wir haben wieder erobert: Neue Ecken, neue hidden treasures und neue gems gefunden. Erobern ist vielleicht nicht ganz richtig: Weg finden – to boldly go, where only the Welsh have gone before…

Welsh Lanes:

Kein Land hat eine größere Burgendichte als Wales.

„What is this life if, full of care, we have no time to stand and stare?“

William Henry Davies

Die meisten Waliser, nicht nur die Poeten, heißen Davies, außer denen, die Williams heißen und Rugby spielen.

Viele Lanes führen zu vielen Burgen:

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Beeindruckenden Burgen:

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Die Lanes, sie führen auch wieder weg, von den Burgen.

Nebenbei bemerkt:

„The more help a person has in his garden, the less it belongs to him.“

William Henry Davies

Also sucht er nach Einsamkeit und findet sie.

Wie?

Na über Lanes:



No risk, no vista!

Clowns in the Moon

(Dylan Thomas)

My tears are like the quiet drift

Of petals from some magic rose;

And all my grief flows from the rift

Of unremembered skies and snows.

I think, that if I touched the earth,

It would crumble;

It is so sad and beautiful,

So tremulously like a dream.

Fast vergessen: Wer nicht Davies oder Williams heißt, der heißt Thomas (oder Morgan, oder Vaughn).

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Intermezzo:

https://www.youtube.com/watch?v=XmJVXHLjVhk

Do come back.



Why, certainly.