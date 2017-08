Fanatische Lieferwagenfahrer: Das I-Wort und die deutsche Debiligentia

About Michael Klein ... concerned with and about science

Von Leuten wie Vu haben diese Kollateralschäden am Rande der Fahrstrecke “fanatischer Lieferwagenfahrer” sicher kein Mitgefühl zu erwarten. Leute wie Vu sorgen vielmehr dafür, dass man ein Deja Vu hat, denn Zeiten, in denen die Realität nicht als solche benannt werden durfte, in denen man sich öffentlich gescheut hat, Dinge beim Namen zu nennen und es eine Debiligentia gab, die sich darin gefallen hat, alles Mögliche ideologisch auszuschlachten, um nur nicht über die Realität sprechen zu müssen, sind in Deutschland nicht neu.

Weil man in der Debiligentia nicht schreiben darf, dass es Muslime gibt, die sich in Lieferwagen oder Lkws setzen und Menschen, die sie nicht kennen, niedermähen, deshalb kommen so idiotische Aussagen zustande wie: „fanatische Lieferwagenfahrer“. Deshalb werden „ideologische Hintermänner“ ins Spiel gebracht, ohne deren „Ideologie“ beim Namen zu nennen. Deshalb kommen Islamisten nur ein einziges Mal, und zwar als „nicht gewaltbereite Islamisten“ in einem Text vor, in dem es um einen islamistischen Terroranschlag geht.

“ Die Antwort ist Europa “, so der Titel des Textes von Vanessa Vu. Was war noch einmal die Frage? Die europäische Antwort steht in der ZEIT-Kategorie: „Terrorismus in Europa“. Für uns steht der Text von Vu unter den Kategorien „Deutsche Debiligentia“ und „I-Wort“.

Folgen Sie uns in den Hassnetzwerken: Facebook

Twitter

ScienceFiles-Spende Freiheit von Einflussnahme hat Ihren Preis.

Ihre Spenden helfen, unsere Kosten zu decken.

Kommentar-Utensilien: Entweder: Facebook, Twitter oder WordPress-Account oder HIER registrieren.

ScienceFiles-Club Username Password Remember Me Register

ScienceFiles per Email

Unterstützen Sie ScienceFiles Starten Sie Ihren Einkauf bei Amazon hier:



Amazon.de



ScienceFiles-Leser 9,317,604 visits

ScienceFiles-Leser weltweit Seit 11. September 2016:



Who’s Online

British Sovereignty 19 months to go.

Neu in der Blauen Reihe Die Dämonisierung der Anderen Wenn Kritik zur Häresie erklärt wird Zum Download

Archives Archives Select Month August 2017 (49) July 2017 (65) June 2017 (52) May 2017 (52) April 2017 (54) March 2017 (55) February 2017 (39) January 2017 (38) December 2016 (50) November 2016 (46) October 2016 (54) September 2016 (53) August 2016 (40) July 2016 (53) June 2016 (53) May 2016 (50) April 2016 (47) March 2016 (53) February 2016 (50) January 2016 (48) December 2015 (40) November 2015 (54) October 2015 (49) September 2015 (44) August 2015 (47) July 2015 (43) June 2015 (51) May 2015 (45) April 2015 (47) March 2015 (48) February 2015 (40) January 2015 (41) December 2014 (45) November 2014 (32) October 2014 (37) September 2014 (34) August 2014 (30) July 2014 (32) June 2014 (22) May 2014 (30) April 2014 (28) March 2014 (28) February 2014 (26) January 2014 (30) December 2013 (28) November 2013 (31) October 2013 (30) September 2013 (31) August 2013 (28) July 2013 (33) June 2013 (20) May 2013 (24) April 2013 (29) March 2013 (19) February 2013 (20) January 2013 (20) December 2012 (23) November 2012 (20) October 2012 (20) September 2012 (16) August 2012 (18) July 2012 (22) June 2012 (21) May 2012 (15) April 2012 (16) March 2012 (17) February 2012 (16) January 2012 (17) December 2011 (16) November 2011 (12) October 2011 (13) September 2011 (10) August 2011 (16) July 2011 (15) June 2011 (13) May 2011 (23) April 2011 (12)