Plötzlich ist Anetta Kahane eine Menschenrechtsaktivistin – Wikipedia macht’s möglich

About Michael Klein ... concerned with and about science

Nun macht jeder einmal Fehler und Kahane hat zwischenzeitlich eingesehen, dass die Menschenrechte, die die DDR propagiert hat und die im Ministerium für Staatssicherheit und dessen Gefängnissen durchgesetzt wurden, nicht die Menschenrechte sind, für die man im neuen Deutschland, dem Deutschland nach 1990 staatliche Förderung erhält, Entsprechend hat Kahane umgeschult. Sie ist nun Menschenrechtsaktivistin und setzt sich für aller Menschenrechte ein, die nicht rechte Menschen sind. Als Belohnung wird sie bei der Wikipedia, von der Wikipedia-Aktivistin Fiona B., die wie immer durch unermüdlichen Einsatz rund um die Uhr auffällt, offiziell zur Menschenrechtsaktivistin ernannt und, wenn man die Bundeszentrale für politische Bildung zur Referenz nimmt , in eine Reihe mit Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, dem Dalai Lama und Hu Jia gestellt. Das beschreibt die psychologische Not, die Verzweiflung die Wikipedia Aktivisten wie Fiona B. ereilt haben muss, angesichts des Fehlens einer deutschen Menschenrechtsaktivistin, die man der Phalanx internationaler männlicher Menschenrechtsaktivisten entgegen stellen kann. Und in seiner Not greifen die Wikipedia-Aktivisten schon einmal auf altgediente Stasi-Tanten zurück, die auf eine ungebrochene Reihe des Kampfes für die Rechte mancher Menschen und gegen die Feinde des Staates blicken können.

Fiona B., offenkundig hauptberufliche Wikipedia-Aktivistin , deren Einkommen wohl von Steuerzahlern über politische Parteivereine gesichert wird, ist wieder in Aktion. Dieses Mal geht es nicht darum, Rainer Meyer aka Don Alphonso in der deutschen Ausgabe der Wikipedia zu diskreditieren . Diesel Mal geht es darum, Anetta Kahane in der deutschen Ausgabe der Wikipedia zur Lichtgestalt aufzubauen, zur Menschenrechtsaktivistin, zur Mutter Theresa des deutschen Internet, der nichts mehr am Herzen liegt, als das Wohl ihrer Mitmenschen, z.B. das Wohl von Thomas und Klaus Brasch, die auch aufgrund der Einwirkungen der Menschenrechtsaktivistin Anetta Kahane, die damals noch als Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit Aktivismus für Menschenrechte und gegen die „Feinde der DDR“ betrieben hat, ins Fadenkreuz der Stasi gerieten.

Folgen Sie uns in den Hassnetzwerken: Facebook

Twitter

ScienceFiles-Spende Freiheit von Einflussnahme hat Ihren Preis.

Ihre Spenden helfen, unsere Kosten zu decken.

Kommentar-Utensilien: Entweder: Facebook, Twitter oder WordPress-Account oder HIER registrieren.

ScienceFiles-Club Username Password Remember Me Register

ScienceFiles per Email

Unterstützen Sie ScienceFiles Starten Sie Ihren Einkauf bei Amazon hier:



Amazon.de



ScienceFiles-Leser 9,262,750 visits

ScienceFiles-Leser weltweit Seit 11. September 2016:



Who’s Online

British Sovereignty 19 months to go.

Neu in der Blauen Reihe Die Dämonisierung der Anderen Wenn Kritik zur Häresie erklärt wird Zum Download

Archives Archives Select Month August 2017 (31) July 2017 (65) June 2017 (52) May 2017 (52) April 2017 (54) March 2017 (55) February 2017 (39) January 2017 (38) December 2016 (50) November 2016 (46) October 2016 (54) September 2016 (53) August 2016 (40) July 2016 (53) June 2016 (53) May 2016 (50) April 2016 (47) March 2016 (53) February 2016 (50) January 2016 (48) December 2015 (40) November 2015 (54) October 2015 (49) September 2015 (44) August 2015 (47) July 2015 (43) June 2015 (51) May 2015 (45) April 2015 (47) March 2015 (48) February 2015 (40) January 2015 (41) December 2014 (45) November 2014 (32) October 2014 (37) September 2014 (34) August 2014 (30) July 2014 (32) June 2014 (22) May 2014 (30) April 2014 (28) March 2014 (28) February 2014 (26) January 2014 (30) December 2013 (28) November 2013 (31) October 2013 (30) September 2013 (31) August 2013 (28) July 2013 (33) June 2013 (20) May 2013 (24) April 2013 (29) March 2013 (19) February 2013 (20) January 2013 (20) December 2012 (23) November 2012 (20) October 2012 (20) September 2012 (16) August 2012 (18) July 2012 (22) June 2012 (21) May 2012 (15) April 2012 (16) March 2012 (17) February 2012 (16) January 2012 (17) December 2011 (16) November 2011 (12) October 2011 (13) September 2011 (10) August 2011 (16) July 2011 (15) June 2011 (13) May 2011 (23) April 2011 (12)