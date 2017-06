Ideologen der Gleichwertigkeit: Terroristen sind für die Heinrich-Böll-Stiftung wohl gleichwertig

Bertrand Russell hat einmal gesagt, dass ihn die Vorstellung beunruhige, nach der man einen Irren, der sich für ein Rührei hält, nur deshalb verurteilen könne, weil er in der Minderheit sei. Damit hat Russell eine Lanze für intersubjektive Verständigung und die Schaffung fester und klarer Kriterien gebrochen, Kriterien dafür, was Irrsein bedeutet, Kriterien dafür, wo die Grenze zwischen verantwortungsvollen Menschen und nicht verantwortungsvollen Menschen verläuft, Kriterien dafür, was sinnvolle und was hanebüchene Konzepte sind, also letztlich Kriterien dafür, dass man sich verständigen und nicht jeden Diskurs nach eigenen Gutdünken verändern kann. Wer von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vor dem Hintergrund von Ideologien der Ungleichwertigkeit spricht, verweigert sich der Schaffung eines festen Grundes, auf dem Verständigung stattfinden kann und zeigt, dass es ihm einzig und allein darum geht, seine Ideologie durchzusetzen und Vertreter anderer Ideologien abzuwerten. In klassischer zirkulärer Selbstreferentialität erweist er sich als das, was er bekämpfen will, als Vertreter einer Ideologie der Ungleichwertigkeit.

ScienceFiles per Email

Blog Stats seit 17. April 2011: 8,849,198 visits

Unterstützen Sie ScienceFiles Starten Sie Ihren Einkauf bei Amazon hier: Amazon.de

British Sovereignty Noch 22 Monate .

Top of the Blogs

Top Science Blog Top-100 der deutschen Blogs . Seit 11. September 2016:



Neu in der Blauen Reihe Die Dämonisierung der Anderen Wenn Kritik zur Häresie erklärt wird Zum Download

Adam Smith Institute Ein Fehler ist aufgetaucht - der Feed funktioniert zur Zeit nicht. Probiere es später noch einmal.

Archive Archive Wähle den Monat Juni 2017 (8) Mai 2017 (52) April 2017 (54) März 2017 (55) Februar 2017 (39) Januar 2017 (38) Dezember 2016 (50) November 2016 (46) Oktober 2016 (54) September 2016 (53) August 2016 (40) Juli 2016 (53) Juni 2016 (53) Mai 2016 (50) April 2016 (47) März 2016 (53) Februar 2016 (50) Januar 2016 (48) Dezember 2015 (40) November 2015 (54) Oktober 2015 (49) September 2015 (44) August 2015 (47) Juli 2015 (43) Juni 2015 (51) Mai 2015 (45) April 2015 (47) März 2015 (48) Februar 2015 (40) Januar 2015 (41) Dezember 2014 (45) November 2014 (32) Oktober 2014 (37) September 2014 (34) August 2014 (30) Juli 2014 (32) Juni 2014 (22) Mai 2014 (30) April 2014 (28) März 2014 (28) Februar 2014 (26) Januar 2014 (30) Dezember 2013 (28) November 2013 (31) Oktober 2013 (30) September 2013 (31) August 2013 (28) Juli 2013 (33) Juni 2013 (20) Mai 2013 (24) April 2013 (29) März 2013 (19) Februar 2013 (20) Januar 2013 (20) Dezember 2012 (23) November 2012 (20) Oktober 2012 (20) September 2012 (16) August 2012 (18) Juli 2012 (22) Juni 2012 (21) Mai 2012 (15) April 2012 (16) März 2012 (17) Februar 2012 (16) Januar 2012 (17) Dezember 2011 (16) November 2011 (12) Oktober 2011 (13) September 2011 (10) August 2011 (16) Juli 2011 (15) Juni 2011 (13) Mai 2011 (23) April 2011 (12)