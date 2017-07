G20-Widerstand durch Terroristen und organisierte Kriminelle

About Michael Klein ... concerned with and about science

Das Pikante an der Form von organisierter Kriminalität und Terrorismus, wie sie derzeit von linken Gruppen ausgeübt wird, liegt nun darin, dass diese linken Gruppen der Ansicht sind, sie hätten ein Recht darauf, Kollektivgüter wie Parks nicht nur einzuvernehmen, sondern auch zu zu müllen, und zwar deshalb, weil sie von einem angeblichen Demonstrationsrecht Gebrauch machen wollen. Da das Demonstrationsrecht weder ein Recht auf kostenfreie Übernachtung im Stadtpark beinhaltet noch ein Recht, die Müllmänner Hamburgs mit dem Wohlstandsmüll linker Berufsdemonstranten zu beschäftigen und die entsprechenden Kosten der Allgemeinheit aufzubürden, zeigt sich das Problem der westlichen Wohlstandsgesellschaften in aller Deutlichkeit: Verwöhnte, verhätschelte Luxus-Hartz-IV oder Bafög-Empfänger, die auf Kosten der Steuerzahler politischen Aktivismus zu ihrer Tätigkeit erkoren haben und sich zu keinem Zeitpunkt darüber bewusst sind, dass sie der Allgemeinheit in fast jeder Sekunde ihrer Existenz zur Last fallen. Warum die Allgemeinheit diese Belastung ertragen soll, ist eine Frage, die sich die entsprechenden in aller Infantilen Anspruchshaltung verharrten Jugendlichen, zwar biologisch, aber nicht intellektuell Erwachsenen sicher noch nie gestellt haben, denn: sie haben ein „Recht zu demonstrieren“ und das werden sie sich „nicht nehmen lassen“.

Kriminologen definieren Terrorismus als eine Taktik um einen Zweck zu erreichen: Einzelne oder Gruppen entscheiden sich zur Begehung terroristischer Akte als Teil eines rationalen Kalküls, das darauf ausgerichtet ist, das Verhalten von u.a. staatlichen Akteuren zu beeinflussen (Law 2009. 12-15). Terrorismus ist also ein bewusster Handlungsakt, der sich Gewalt zur Erreichung seiner Ziele bedient: „Terrorism, by using violence against one victim, seeks to coerce and persuade others. The immediate victim is merely instrumental, the skin on a drum beaten to achieve a calculated impact on a wider audience” (Schmid 2004: 207). Durch Gewalt soll Druck auf z.B. staatliche Stellen ausgeübt werden, um Entscheidungen im Sinne der Terroristen herbeizuführen.

