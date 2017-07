EU-Migranten als Geiseln in BREXIT-Verhandlungen?

About Michael Klein ... concerned with and about science

Niemand hat sich in Deutschland je gefragt, wie viele Briten denn tatsächlich in Deutschland leben oder – umgekehrt – wie viele Deutsche im Vereinigten Königreich Zuflucht genommen haben. Wenn man die entsprechenden Migranten als Geisel nehmen will, dann ist es sinnvoll, sich dahingehend zu versichern, dass die Gegenseite nicht ein viel größeres Geiselpotential für sich in die Waagschale werfen kann.

Wer sich an die post-BREXIT-Abstimmungsdiskussion erinnert, der wird sich an die Briten in Deutschland-Diskussion erinnern. (Doppelte) Staatsbürgerschaft wollten die Grünen für die armen Briten , die vom heimischen Brexit ereilt wurden und denen nun die Vertreibung aus dem Paradies bevorstand, erwirken. Schleunigst wurden die Exil-Briten zum politischen Faustpfand oder auch zur politischen Geisel genommen, um sie in kommenden Verhandlungen vorführen zu können.

In der BBC-Serie Colditz, in der es um das Gefangenenlager geht, das die Wehrmacht im Colditzer Schloss und im Zweiten Weltkrieg betrieben hat, fragt Major Moon, wie man es erklären könne, dass die britischen Gefangenen ständig versuchen würden, aus Colditz auszubrechen, während es für deutsche Gefangene in Britannien keinerlei Hinweise gebe, dass sie versuchen würden, nach Deutschland zu kommen. Hauptmann Ullmann tut sich in dieser Szene durch den lakonischen Kommentar hervor, dass man den Eindruck haben könne, deutsche Gefangene wollten gar nicht aus britischen Gefangenenlagern ausbrechen.

Mitteilungen in eigener Sache: Wer kommentieren will und keinen Facebook, Twitter oder WordPress-Account hat, der muss sich erst HIER registrieren.

ScienceFiles-Club Username Password Remember Me Register

ScienceFiles per Email

Unterstützen Sie ScienceFiles Starten Sie Ihren Einkauf bei Amazon hier:



Amazon.de

Blog Stats seit 17. April 2011: 9,050,916 visits

Top of the Blogs

Top Science Blog Top-100 der deutschen Blogs . Seit 11. September 2016:



Who’s Online

British Sovereignty 20 months to go.

Neu in der Blauen Reihe Die Dämonisierung der Anderen Wenn Kritik zur Häresie erklärt wird Zum Download

Archives Archives Select Month July 2017 (17) June 2017 (52) May 2017 (52) April 2017 (54) March 2017 (55) February 2017 (39) January 2017 (38) December 2016 (50) November 2016 (46) October 2016 (54) September 2016 (53) August 2016 (40) July 2016 (53) June 2016 (53) May 2016 (50) April 2016 (47) March 2016 (53) February 2016 (50) January 2016 (48) December 2015 (40) November 2015 (54) October 2015 (49) September 2015 (44) August 2015 (47) July 2015 (43) June 2015 (51) May 2015 (45) April 2015 (47) March 2015 (48) February 2015 (40) January 2015 (41) December 2014 (45) November 2014 (32) October 2014 (37) September 2014 (34) August 2014 (30) July 2014 (32) June 2014 (22) May 2014 (30) April 2014 (28) March 2014 (28) February 2014 (26) January 2014 (30) December 2013 (28) November 2013 (31) October 2013 (30) September 2013 (31) August 2013 (28) July 2013 (33) June 2013 (20) May 2013 (24) April 2013 (29) March 2013 (19) February 2013 (20) January 2013 (20) December 2012 (23) November 2012 (20) October 2012 (20) September 2012 (16) August 2012 (18) July 2012 (22) June 2012 (21) May 2012 (15) April 2012 (16) March 2012 (17) February 2012 (16) January 2012 (17) December 2011 (16) November 2011 (12) October 2011 (13) September 2011 (10) August 2011 (16) July 2011 (15) June 2011 (13) May 2011 (23) April 2011 (12)