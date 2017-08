Das Schindluder mit der Kinderarmut

About Michael Klein ... concerned with and about science

Ein Haushalt aus vier Personen, in dem beide Erwachsene 20.668 Euro im Jahr verdienen, wird auf diese Weise auf ein Äquivalenzeinkommen von (20.668 + 20.668) / 2.3 gerechnet, also auf 17.972,17 Euro im Jahr oder 1.497.68 Euro im Monat. Der ganze Hokuspokus dient also dazu, eine Familie als Bedarfsgemeinschaft auf das Einkommen herunter zu rechnen, das ein Einzelner ohne Familie angeblich haben soll. Dabei wird natürlich nicht in Rechnung gestellt, dass ein Einzelner mehr Steuer zu entrichten hat als eine Familie. Die Äquivalenz, die der Begriff Äquivalenzeinkommen umfasst, bezieht sich also auf die Äquivalenz zu einem Einpersonenhaushalt.

Im Jahr 2015 beträgt das durchschnittliche Nettoäquivalenzeinkommen in Deutschland 23.499 Euro im Jahr oder 1.958,25 Euro. Das Nettoäquivalenzeinkommen gibt an, was deutsche Haushalte an Einkommen durchschnittlich pro Jahr zur Verfügung haben. Die Berechnungsgrundlage sind Einpersonenhaushalte. Der Median des Haushaltseinkommens liegt bei 20.668 Euro. Der Median teilt eine Verteilung in zwei gleichgroße Gruppen, d.h. die Hälfte der Haushalte hat ein Nettoeinkommen von weniger als 20.668 Euro zur Verfügung, die Hälfte mehr als 20.668 Euro im Jahr oder 1.722 Euro im Monat.

Das Hans-Böckler-Institut ist dann, wenn es darum geht, Armut als empirischen Zustand, der mit physischer Not verbunden ist, zu verhöhnen, in vorderster Front zu finden. Das Institut der Gewerkschaft hat es sich auf die roten Fahnen geschrieben, die Armut immer und überall zu finden – und wenn man sie eigens herbei rechnen muss. Und herbei rechnen, das ist, was die Hans-Böckler-Stiftung tut. Sie kreiert eine ganz eigene Form von Armut, verschweigt selbst die Tatsache, dass andere, sagen wir, mehr an Lauterkeit orientierte Menschen, im selben Zusammenhang nicht von Armut, sondern bestenfalls von relativer Armut sprechen und trommelt auf diese Weise für eine Reifikation, für etwas, das es in der Realität nicht einmal ansatzweise in dem Ausmaß gibt, wie die Stiftung behauptet – wenn Kinderarmut in Deutschland überhaupt existent ist.

