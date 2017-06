Deutungshoheit: Zur Nützlichkeit angeblicher Nichtregierungs-Organisationen

Hadmut Danisch hat gerade einen interessanten Post über seine Mitgliedschaft bei und seinen Austritt von Transparency International veröffentlicht. Darin erzählt er in aller Kürze, was man gerne länger lesen würde, dass er schnell den Eindruck hatte, Transparency International sei eine auf Nepotismus gebaute Organisation („personelle Verstrickungen“ bei Hadmut), deren Zweck darin bestehe, Korruptions-Schwätzer in Lohn und Brot zu bringen, also Leute, die nicht über Korruption forschen und nicht Netzwerke der Korruption offenlegen wollen, sondern Leute, die über Korruption erzählen wollen.

Er habe, so schließt Hadmut seinen Beitrag, manchmal den Eindruck, ein wesentlicher Zweck von Transparency International sei, der öffentlichen Wahrnehmung vorzugeben, was man als Korruption aufzufassen habe und was nicht.

Wir haben diesen Post „Deutungshoheit“ genannt, weil es genau um diese Deutungshoheit geht, wenn Transparency International 176 Länder nach dem Ausmaß der Korruption in den entsprechenden Ländern in eine Rangliste bringt, bei der unweigerlich die westlichen Staaten mit ihren weitgehend standardisierten Governance-Strukturen am besten abschneiden, zumal wesentliche Formen von Korruption, z.B. politische Korruption oder Hochschulkorruption, auf die Hadmut verweist, gar nicht von Transparency International berücksichtigt werden.

Was gezeichnet wird, ist ein Bild, wie es den Herrschenden in westlichen Staaten gefällt, eines, das sie vom Verdacht der Korruption reinwäscht, Korruption ins Reich der Drittweltländer verweist, dort, wo die Idi Amine und Robert Mugabes Gelder in ihre Taschen kanalisieren. In westlichen Ländern ist dies natürlich ganz anders. Hier gibt es keine Korruption in nennenswertem Ausmaß. Hier werden Steuergelder zweckmäßig eingesetzt und zu keinem Zeitpunkt dazu, die eigene Klientel oder gar die eigenen Kumpel zu versorgen, auch wenn es beim Bundespräsidenten derzeit genau diesen Anschein hat, auch wenn Millionenbeträge aus Steuermitteln genutzt werden, um Netzwerke politischer Günstlinge zu unterhalten.

Transparency International spielt eine integrale Rolle wenn es darum geht, die Öffentlichkeit in westlichen Staaten über das tatsächliche Ausmaß von (politischer) Korruption zu täuschen.

Und damit Transparency International diese Rolle auch richtig und effizient zu spielen in der Lage ist, wird die Nichtregierungs-Organisation von den Regierungen und Administrationen finanziert, von denen sie angeblich unabhängig ist. Ein Leser von ScienceFiles hat dankenswerter Weise die Herkunft der Haushaltsmittel, die Transparency International jährlich verbraucht, recherchiert.

Hier sein Ergebnis:

Spannend wirds hier:

https://www.transparency.org/whoweare/accountability/who_supports_us/2/

Government agencies

Anti-Corruption Commission of Bhutan

Department of Foreign Affairs and Trade Australia

Department for International Development (DFID)

Transparency International receives strategic funding from DFID through a Programme Partnership Arrangement. This PPA runs from 1 April 2011 until 31 December 2016 and the PPA logical framework can be downloaded here. Other related documents can be accessed via the following links:

PPA Annual Review covering 2011-2012

PPA Annual Review covering 2012-2013

PPA Annual Review covering 2013-2014

PPA Annual Review covering 2014-2015

Mid-term Independent Progress Review of the PPA, undertaken in summer 2012

Transparency International also receives DFID PPA funding for its Defence and Security Programme, implemented by its UK National Chapter. The logframe for this PPA can be downloaded here.

Annual reports on our previous PPA (2008-2011) can be downloaded here, here and here. You may also download our annual reports for 2013 (and annexes), 2012 (and annexes), 2011, 2010 and 2009 on the ‚Anti-corruption: Delivering change‘ programme, funded by DFID.

Federal Foreign Office (AA), Germany

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Germany

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Germany

Foreign and Commonwealth Office (FCO), UK

German agency for international development cooperation (GIZ)

Irish Aid

Government of the Islamic Republic of Mauritania

Malaysian Anti-Corruption Commission

Ministry of Foreign Affairs, Estonia

Ministry for Foreign Affairs, Finland

Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands

New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade

Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad)

Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (Danida)

St. Maarten

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

US Department of State (SDC)

Multilateral institutions

European Commission

United Nations Development Programme (UNDP)

Financial Mechanism Office (FMO)

Inter-American Development Bank (IDB)

United Nations Office for Project Services (UNOPS)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Foundations

National Endowment for Democracy (NED)

Open Society Institute (OSI) Foundation

Open Society Initiative for West Africa (OSIWA)

Omidyar Network Fund, Inc.

The Tony Elumelu Foundation

Seattle International Foundation

Sigrid Rausing Trust

Stichting Adessium

The William and Florah Hewlett Foundation

Wellspring Advisors, LLC

Corporate sector

Ernst & Young

Shell International B.V

Siemens AG (Siemen’s Integrity Fund)

PriceWaterhouseCoopers

Warburg Pincus, LLC

Other organisations and institutions

Center for International Policy

Christian Michelsen Institute (CMI)