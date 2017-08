Die Dummheit lebt: Auch nach 100 Jahren kein Lerneffekt

About Michael Klein ... concerned with and about science

„Schon Max Weber war sich klar darüber, dass die Diskussion um die ‚Wertfreiheit der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften‘, die er ja selber ausgelöst hatte, von Anfang an schiefgelaufen war. So schreibt er in dem erwähnten Aufsatz [Der Sinn der ‚Wertfreiheit‘ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften]: ‚Unendliches Missverständnis und vor allem terminologischer, daher gänzlich steriler Streit hat sich an das Wort Werturteil geknüpft, welches zur Sache offenbar gar nichts austrägt. Es ist … ganz unzweideutig, dass es sich bei diesen Erörterungen für unsere Disziplinen um praktische Wertungen sozialer Tatsachen als ‚unter ethischen oder unter Kulturgesichtspunkten oder aus anderen Gründen‘ wünschenswert oder unerwünscht handelt. Dass die Wissenschaft 1. ‚wertvolle‘, d.h. logisch und sachlich gewertet richtige und 2. ‚wertvolle‘, d.h. im Sinne des wissenschaftlichen Interesses wichtige Resultate zu erzielen wünscht, dass ferner schon die Auswahl des Stoffes eine ‚Wertung‘ enthält – solche Dinge sind trotz alles darüber Gesagten allen Ernstes als Einwände aufgetaucht. Nicht minder ist das fast unbegreiflich starke Missverständnis immer wieder entstanden: als ob behauptet würde, dass die empirische Wissenschaft ‚subjektive‘ Wertungen von Menschen nicht als Objekt behandeln könne (während doch die Soziologie und die Nationalökonomie aber die ganze Grenznutzenlehre auf der gegenteiligen Voraussetzung beruht). Aber es handelt sich doch ausschließlich um die an sich höchst triviale Forderung: dass der Forscher und Darsteller die Feststellung empirischer Tatsachen (einschließlich des von ihm festgestellten ‚wertenden‘ Verhaltens der von ihm untersuchten empirischen Menschen) und seine praktisch wertende, d.h. diese Tatsachen (einschließlich etwaiger zum Objekt seiner Untersuchung gemachten ‚Wertungen‘ von empirischen Menschen) als erfreulich oder unerfreulich beurteilende, in diesem Sinne ‚bewertende‘ Stellungnahme unbedingt auseinanderhalten sollte, weil es sich da nun um heterogene Probleme handelt‘.

Dr habil. Heike Diefenbach hat diesem Unsinn in ihrem Beitrag „ Die Dämonisierung der Anderen und die Inszenierung von Kritik als Häresie “ ein Kapitel (5.1) gewidmet und sich damit in der Gegenwart zu den großen Soziologen und Wissenschaftlern gesellt, die sich seit 1917 gegen diesen Irrsinn, gegen diese „Missverständnisse“, die man nur noch auf Dummheit zurückführen kann, gewendet haben. Wir zitieren an dieser Stelle René König, den Großmeister der deutschen Soziologie, der im Jahre 1964 in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie einen Beitrag mit dem Titel „Einige Überlegungen zur Frage der ‚Werturteilsfreiheit‘ bei Max Weber“ veröffentlicht hat, einen Beitrag der zeigt, wie zeitlos Dummheit ist, denn der Zustand „zutiefster Deprimierung“, der König beim Blick auf Teile der deutschen Sozialwissenschaften ereilt, er entspricht dem Zustand zutiefster Deprimierung, den wir erreichen, wenn wieder einmal ein pseudo-wissenschaftlicher Dünnbrettbohrer sein Unverständnis über wissenschaftliche Probleme formuliert, die schon vor nunmehr einem Jahrhundert gelöst wurden.

Folgen Sie uns in den Hassnetzwerken: Facebook

Twitter

ScienceFiles-Spende Freiheit von Einflussnahme hat Ihren Preis.

Ihre Spenden helfen, unsere Kosten zu decken.

Kommentar-Utensilien: Entweder: Facebook, Twitter oder WordPress-Account oder HIER registrieren.

ScienceFiles-Club Username Password Remember Me Register

ScienceFiles per Email

Unterstützen Sie ScienceFiles Starten Sie Ihren Einkauf bei Amazon hier:



Amazon.de



ScienceFiles-Leser 9,376,992 visits

ScienceFiles-Leser weltweit Seit 11. September 2016:



Who’s Online

British Sovereignty 19 months to go.

Neu in der Blauen Reihe Die Dämonisierung der Anderen Wenn Kritik zur Häresie erklärt wird Zum Download

Archives Archives Select Month August 2017 (75) July 2017 (65) June 2017 (52) May 2017 (52) April 2017 (54) March 2017 (55) February 2017 (39) January 2017 (38) December 2016 (50) November 2016 (46) October 2016 (54) September 2016 (53) August 2016 (40) July 2016 (53) June 2016 (53) May 2016 (50) April 2016 (47) March 2016 (53) February 2016 (50) January 2016 (48) December 2015 (40) November 2015 (54) October 2015 (49) September 2015 (44) August 2015 (47) July 2015 (43) June 2015 (51) May 2015 (45) April 2015 (47) March 2015 (48) February 2015 (40) January 2015 (41) December 2014 (45) November 2014 (32) October 2014 (37) September 2014 (34) August 2014 (30) July 2014 (32) June 2014 (22) May 2014 (30) April 2014 (28) March 2014 (28) February 2014 (26) January 2014 (30) December 2013 (28) November 2013 (31) October 2013 (30) September 2013 (31) August 2013 (28) July 2013 (33) June 2013 (20) May 2013 (24) April 2013 (29) March 2013 (19) February 2013 (20) January 2013 (20) December 2012 (23) November 2012 (20) October 2012 (20) September 2012 (16) August 2012 (18) July 2012 (22) June 2012 (21) May 2012 (15) April 2012 (16) March 2012 (17) February 2012 (16) January 2012 (17) December 2011 (16) November 2011 (12) October 2011 (13) September 2011 (10) August 2011 (16) July 2011 (15) June 2011 (13) May 2011 (23) April 2011 (12)